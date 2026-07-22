Φαινόμενο «Foehn»: Όταν άνεμος και η μορφολογία του εδάφους, δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες για τη φωτιά

Ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης της φωτιάς για σήμερα Τετάρτη, 22.07.2026, είναι ακραίος και όχι μόνο λόγω υψηλής θερμοκρασίας.

Το Meteo, εξηγεί τις είναι το φαινόμενο «Foehn» που κάνει «μπαρούτι» την καύσιμη ύλη και μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες, δίνουν πρόσφορο έδαφος στις φωτιές και για να αποφευχθούν τα χειρότερα θα πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυτικών διευθύνσεων άνεμοι που αναμένονται σήμερα στη χώρα μας θα αλληλεπιδράσουν με την ορεογραφία των περιοχών όπου θα πνέουν, οδηγώντας στην εκδήλωση του φαινομένου Foehn και τελικώς στη γέννηση των καταβατών ανέμων τύπου Foehn (Λίβας)

Το φαινόμενο «Foehn» εμφανίζεται όταν ο αέρας φυσάει προς ένα βουνό και αναγκάζεται να ανέβει την πλαγιά του. Καθώς ανεβαίνει, κρυώνει και αφήνει μεγάλο μέρος της υγρασίας του με τη μορφή σύννεφων ή βροχής. Έτσι, όταν φτάνει στην κορυφή, είναι πλέον πολύ πιο ξηρός.

Στη συνέχεια, ο αέρας κατεβαίνει από την άλλη πλευρά του βουνού. Καθώς κατεβαίνει, ζεσταίνεται γρήγορα και αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι δημιουργείται ένας πολύ ζεστός, ξηρός και δυνατός άνεμος, γνωστός και ως λίβας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ο ζεστός και ξηρός άνεμος αφαιρεί πολύ γρήγορα την υγρασία από τα χόρτα, τα φύλλα, τα κλαδιά και κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό που υπάρχει στη φύση. Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, η βλάστηση γίνεται πολύ πιο ξερή και μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά.

Αν εκείνη τη στιγμή ξεσπάσει μια πυρκαγιά, οι δυνατοί άνεμοι την κάνουν να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και με μεγάλη ένταση. Για τον λόγο αυτό, όταν επικρατεί το φαινόμενο Foehn, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι όλα αυτά μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Μια περιοχή που πριν είχε σχετικά ασφαλείς συνθήκες μπορεί ξαφνικά να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη για την εκδήλωση και την εξάπλωση μιας δασικής πυρκαγιάς.