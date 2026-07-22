Ryanair: «Παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ» λέει ο Σέρβος επιβάτης που βρέθηκε εκτός του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης

Συγκλονίζει ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης αεροπλάνου που πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκε ο μισός έξω από το αεροπλάνο της Ryanair εν ώρα πτήσης όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε ξανά τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε την ώρα της μοιραίας πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Γερμανία, όταν έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου δίπλα του με αποτέλεσμα να βρθεί ο μισός εκτός του αεροσκάφους.

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Όπως είπε ήταν γεμάτος αίματα, άλλοι επιβάτες και η σύζυγός του τον κρατούσαν για να μη βγει ολόκληρος έξω από το αεροσκάφος και ακόμα και σήμερα (22.07.2026) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κρίσεις πανικού.

«Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν, η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε. Με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Δεν μπορούσα να τρομάξω εκείνη την στιγμή γιατί τρεις φορές λιποθύμησα», είπε σοκαρισμένος ο 61χρονος.

Ο Σέρβος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα.

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«Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ», είπε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 61χρονου, Βασίλη Τσιάρα, η οικογένεια πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποστείλει ένα mail στον γιο του ζευγαριού, ο οποίος είχε κλείσει τα εισιτήρια. Κανείς από την εταιρία, ούτε επικοινώνησε μαζί του, ούτε τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

«Ο άνθρωπος ήταν εκτός αεροσκάφους για ενάμιση με δύο λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Η πτήση «θρίλερ»

Υπενθυμίζεται ότι το συγκλονιστικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην πτήση από Θεσσαλονίκη για το Μέμιγκεν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το παράθυρο δίπλα στη θέση του 61χρονου, έσπασε όταν ένα μέρος του κινητήρα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε, κατά τη διάρκεια της πτήσης, και το χτύπησε με τεράστια δύναμη.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, μετά το δραματικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: 1 Αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο όπου φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε η θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής του αστοχίας» εξηγεί ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ryanair αναφέρει. «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».