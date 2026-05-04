Καθυστέρηση στον απόπλου του Blue Star Naxos με 580 επιβαίνοντες – Πρόβλημα με την άγκυρα στο λιμάνι του Πειραιά

Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά, όταν κατά τη διαδικασία απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Naxos» παρουσιάστηκε εμπλοκή στην άγκυρα. Αποτέλεσμα η προσωρινή ακινητοποίηση του πλοίου.

Το πλοίο «Blue Star Naxos» έχει το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026) προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, ωστόσο η αναχώρησή του από τον Πειραιά καθυστερεί, λόγω του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε.

Σε αυτό επιβαίνουν 514 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα, 20 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 17 δίκυκλα, καθώς και 72 μέλη πληρώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του πλοίου, ενώ ξεκίνησαν προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας με τη συνδρομή ρυμουλκού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή αναχώρηση και να συνεχιστεί το δρομολόγιο.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τον απόπλου του πλοίου.