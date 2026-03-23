Η Ελλάδα χτίζει διαστημικό οικοσύστημα: Μικροδορυφόροι και η ένταξη του Αδριανού Γολέμη στην εκπαίδευση αστροναυτών του ESA

Οι ευκαιρίες που ανοίγονται για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα από το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» και από την ένταξη του Δρ. Αδριανού Γολέμη ως πρώτου Έλληνα σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) παρουσιάστηκαν στη σημερινή (23/03/2026) συνέντευξη τύπου.

Στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σχετικά με τις ευκαιρίες που ανοίγονται για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα από το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», συμμετείχαν ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο Δρ. Αδριανός Γολέμης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα εκπροσωπείται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του ESA, με τον Αδριανό Γολέμη να ξεκινά την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και έρευνας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς διαστημικές αποστολές.

Η εκπαίδευση, η οποία θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ένταξη σε διαστημικές αποστολές και περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης.

«Η εκπαίδευση του πρώτου Έλληνα αστροναύτη δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική διάκριση του Αδριανού, αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της νέας εποχής για τη χώρα μας στο διάστημα. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να συμμετέχει και να πρωταγωνιστεί σε ένα πεδίο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινό.

Δεν υπάρχει νομίζω καλύτερη απόδειξη από ότι πλέον ένας Έλληνας θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο διάστημα. Η εθνική μας παρουσία στο διάστημα δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική που ήδη υλοποιείται: από την αύξηση της συμμετοχής μας στα ερευνητικά προγράμματα του ESA έως το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», με τις πρώτες εκτοξεύσεις να είναι ήδη πραγματικότητα.

Ήδη έξι μικρο και νανο δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά, ενώ σε λίγες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται να εκτοξευθούν ακόμη έξι ελληνικοί νανοδορυφόροι και τον Απρίλιο συνεχίζουμε με τους θερμικούς μικροδορυφόρους, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες στο διάστημα.

Δημιουργούμε, έτσι, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και παραγωγής, που συνδέει την επιστημονική αριστεία με την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα περνά από τη θέση του παρατηρητή στη θέση του συνδιαμορφωτή – με αυτοπεποίθηση, σχέδιο και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στον ουρανό», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος δήλωσε: «Η έναρξη της εκπαίδευσης Έλληνα αστροναύτη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής διαστημικής στρατηγικής και των δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών, έργων και επενδύσεων που υλοποιούνται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στον τομέα του Διαστήματος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Παράλληλα, η χώρα μας προσεγγίζει τα ζητήματα του Διαστήματος με ολιστικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημαντική επιστημονική τους διάσταση όσο και τον αυξανόμενο γεωπολιτικό τους ρόλο».

Ο Αδριανός Γολέμης δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που με συστηματική εργασία από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετατρέπεται η επιτυχία μου στην τελευταία επιλογή αστροναυτών της ESA από ατομική σε εθνική και μεταφράζεται σε μια ευκαιρία για τη χώρα μας.

Αποτελεί τιμή να βοηθήσω την Ελλάδα να εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στο πεδίο των αστροναυτών. Το να βρεθώ στο Διάστημα αποτελεί ένα παιδικό όνειρο και είμαι χαρούμενος που προχωράμε με το σωστό για τη χώρα μας πλαίσιο: Η ένταξή μου στην εκπαίδευση αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) διευρύνει το παράθυρο συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων στα ανταποδοτικά προγράμματα του Οργανισμού, συμπληρώνοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Έχοντας ήδη εργαστεί για 8 χρόνια στον τομέα αυτό είχα την ευκαιρία να βιώσω σε άλλες χώρες τα σημαντικά οικονομικά, επιστημονικά, γεωπολιτικά και εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν και με χαροποιεί ιδιαίτερα που η Ελλάδα προχωρά προς αυτά και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ανθρώπινη και Ρομποτική Εξερεύνηση του Διαστήματος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χώρα μας διαθέτει ώριμο οικοσύστημα που μπορεί να συνεισφέρει και να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η εκπαίδευση αστροναυτών μας προσδίδει επίσης ετοιμότητα σε περίπτωση που η Ελλάδα συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική, σε αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αναπτύσσοντας εγχώρια έρευνα και τεχνολογία για το Διάστημα, με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή τους για τη βελτίωση της ζωής μας στη Γη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου για την υποστήριξή τους όπως και κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που εργάστηκαν για την είσοδο της χώρας μας στο πρόγραμμα αστροναυτών».

Σύντομο βιογραφικό Αδριανού Γολέμη

Ο Αδριανός Γολέμης μεγάλωσε στη Λάρισα, σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε το διεπιστημονικό Master για τις Επιστήμες Διαστήματος στο International Space University (ISU) στη Γαλλία.

Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για 1 χρόνο σε πλήρη απομόνωση με ένα μικρό πλήρωμα στο Σταθμό Concordia στην Ανταρκτική. Εκεί διεκπεραίωσε Ευρωπαϊκά πειράματα που μελετούν τις μεταβολές στην ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία σε ακραίες συνθήκες διαβίωσης, όπως και στο Διάστημα. Επόμενος σταθμός του υπήρξε το γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας «MEDES» όπου εργάστηκε πάνω σε κλινικές μελέτες που προσομοιάζουν τις δυσκολίες για τον ανθρώπινο οργανισμό στο Διάστημα με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης και περίθαλψης στη Γη.

Από το 2018 συμβάλλει στην ιατρική υποστήριξη των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) όπου κατέχει πλέον τη θέση του Επικεφαλής Ιατρού (Lead Flight Surgeon). Διατελεί επίσης συνεργάτης-ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Το 2022 πρώτευσε μαζί με 24 άλλους υποψηφίους ανάμεσα σε 22500 αιτούντες στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), αποτελώντας τον πρώτο Έλληνα πολίτη που ολοκλήρωσε όλα τα στάδια της επιλογής, παρέχοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ερευνητική αποστολή στο Διάστημα. Ακολούθως εκλέχθηκε μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής (International Academy of Astronautics – IAA).

Aσχολείται με την αστροφωτογραφία και τις καταδύσεις, είναι πιλότος μικρών αεροσκαφών και συμβάλλει στην προώθηση της σημασίας της επιστήμης με περίπου 200 δημόσιες παρουσιάσεις και συνεντεύξεις (αρκετές σε σχολεία).