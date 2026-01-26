Ελλάδα

Η Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα: Είναι μία προσωπική μου αποτυχία

«Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο», τόνισε στο βίντεο που δημοσίευσε
Εριέττα Κούρκουλου
H Εριέττα Κούρκουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Εριέττα Κούρκουλου και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Μάλιστα, είχε ανοίξει και το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο τοκετού στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (26.01.2026) η Εριέττα Κούρκουλου αναγκάστηκε να προβεί σε μία δυσάρεστη ανακοίνωση, καθώς έγραψε ότι το The Birth Center εισέρχεται σε μια περίοδο διακοπής λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης.

«Το The Birth Center εισέρχεται σε μια περίοδο διακοπής λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Για το προσεχές διάστημα, το κέντρο δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Παράλληλα, ένιωσε την ανάγκη να πει περισσότερα πράγματα στο κοινό για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, δηλώνοντας ότι θεωρεί το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα μία προσωπική της αποτυχία. 

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. 

Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο το συγκεκριμένο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούνε σήμερα στη χώρα μας.

Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας… συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.

Οπότε εδώ είμαστε σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας.

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μία αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.

Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία.

Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η Εριέττα Κούρκουλου.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erietta Kourkoulou Latsi (@eriettakourkouloulatsi)

Εν τω μεταξύ, μία ημέρα νωρίτερα η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση γιόρτασε την επέτειο σχέσης της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βύρωνα Βασιλειάδη, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τι28 Ιουλίου 2020 και έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια. 

