Η φρεγάτα «Ψαρά» περιπολεί ανοικτά από την Κύπρο, βίντεο από τη δράση της

Ανέλαβε υπηρεσία στην Κύπρο η φρεγάτα «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Έφτασε στο νησί μαζί με την FDI «Κίμων» για την ενίσχυση της ασφάλειας από τις επιθέσεις του Ιράν και των οργανώσεων που στηρίζουν το καθεστώς της Τεχεράνης.

Μετά από σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» απέπλευσαν στις 2 Μαρτίου για την Κύπρο, μετά την επίθεση που δέχθηκε από drone «Shahed» η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και μπήκαν στο λιμάνι της Λεμεσού στις 4 Μαρτίου σε ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Σε βίντεο που κατέγραψε το OnAlert.gr, αποτυπώνεται η φρεγάτα «Ψαρά» να περιπολεί στα ανοικτά της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ενισχύσεις στην Κύπρο κατόπιν επικοινωνίας του Κύπριου Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την απόφαση της Ελλάδας να στείλει τις φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων», αλλά και τέσσερα μαχητικά F-16, ακολούθησαν η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Επίσης, η Βρετανία ενίσχυσε τη βάση της με ελικόπτερα και μαχητικά.

Να σημειωθεί ότι η Κύπρος ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 30 Ιουνίου.

πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς