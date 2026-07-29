Ελλάδα

Η «Γαλάζια Σημαία» αφαιρέθηκε από 9 παραλίες σε Χίο και Πάρο – Γιατί «κόπηκαν» από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης

«Η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική» σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης
Γαλάζια σημαία σε παραλία
Γαλάζια σημαία σε παραλία / EUROKINISSI/ ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο αφαιρέθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» για το 2026 μετά από ελέγχους που διενήργησε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης.

Η αφαίρεση της «Γαλάζιας Σημαίας» από τις εννέα παραλίες έγινε καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Φύσης, δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Πρόκειται για τις εξής παραλίες:

Ακτή Λιβάδια, δήμος Πάρου, Περιφερειακή Ενότητα Πάρου

Ακτή Λογαράς, δήμος Πάρου, ΠΕ Πάρου.

    Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, ΠΕ Πάρου.

    Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, ΠΕ Πάρου.

    Ακτή Άγιος Ισίδωρος, Δήμος Χίου, ΠΕ Χίου.

    Ακτή Αγία Παρασκευή, Δήμος Χίου, ΠΕ Χίου.

    Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, ΠΕ Χίου.

    Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, ΠΕ Χίου.

    Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, ΠΕ Χίου.

    «Οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) ασφάλεια λουόμενων / επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

    «Η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

    Όπως σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης «παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις που θα ανακοινωθούν με επόμενα Δελτία Τύπου».

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