Η γρίπη «γονατίζει» τα Επείγοντα των νοσοκομείων: Διπλασιάστηκαν τα περιστατικά – Στο ΚΑΤ οι περισσότεροι ασθενείς

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη - Αναλυτικά στοιχεία
Αυξημένη πίεση στα Επείγοντα των νοσοκομείων αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ, προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα της γρίπης. Μέσα τον Ιανουάριο, οι ασθενείς που έφτασαν στα ΤΕΠ με συμπτώματα γρίπης, διπλασιάστηκαν.

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλιάδες περιστατικά στα Τμήματα Επειγόντων των εφημερευόντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλιάδων περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά (από 3 ώρες και 53 λεπτά τον Δεκέμβριο). Αν και τους προηγούμενους μήνες είχε καταγραφεί μια βελτίωση στους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των πολιτών στα επείγοντα, η εποχική γρίπη ήρθε να ανατρέψει – έστω για λίγο – τα νεότερα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά καταγράφηκε ως εξής:

  • ΓΝΑ ΚΑΤ – 9.020 περιστατικά
  • ΓΝΑ Γεννηματάς – 8.074 περιστατικά
  • ΓΝΘ Ιπποκράτειο – 7.603 περιστατικά
  • ΠΓΝ Πατρών 6.417 περιστατικά
  • ΓΝΑ Ευαγγελισμός – 6.122 περιστατικά
  • ΠΓΝ Αττικόν 6.095 περιστατικά.

Πληροφορίες από iatropedia.gr

