Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη – Για κατάθεση ο 50χρονος σύντροφός της

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον 50χρονο σύντροφο της άτυχης κοπέλας - Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία
Σοκ στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη μετά από πτώση 24χρονης κοπέλας από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο το απόγευμα της Παρασκευής (15/05/2026).

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά. 

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ στο σημείο που έπεσε το κορίτσι, στην οδό Καλλιρρόης έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. 

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 24χρονη κοπέλα έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον 50χρονο άνδρα, ο οποίος δίνει κατάθεση και θα ζητηθεί να εξεταστεί για να φανεί αν υπάρχουν ίχνη πάλης, ενώ όπως είναι φυσικό θα εξεταστεί και η κοπέλα. 

Παράλληλα αναμένεται εισαγγελική παραγγελία ώστε οι αστυνομικοί να μπουν στο σπίτι και να εξετάσουν τον χώρο. 

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους γείτονες, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.

