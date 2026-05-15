Θεσσαλονίκη: Ανήλικος μετέφερε δύο μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι και συνελήφθη

Έναν απίστευτο τρόπο βρήκε ένας ανήλικος με καταγωγή από την Αίγυπτο για να μεταφέρει δύο μετανάστες, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν χθες (14.05.2026) στις 11 το πρωί, όταν ο 17χρονος από την Αίγυπτο πήρε τους δύο παράνομους μετανάστες από το Νεπάλ και το Πακιστάν, να τους μεταφέρει με το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι. Στο ύψος της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν το τρικάβαλο πατίνι και έκαναν σήμα στον ανήλικο οδηγό να σταματήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας ανάποδα στην Παναγίας Φανερωμένης, ενώ πέταξε από πάνω του έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Λίγο πριν την εκκλησία, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, εγκλώβισαν και σταμάτησαν το πατίνι και ακινητοποίησαν τα άτομα. Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες είχαν περάσει παράνομα στη χώρα με βάρκα μέσω του ποταμού Έβρου, πριν από δύο μέρες, αφού είχαν πληρώσει 2.000 ευρώ σε Τούρκο διακινητή.

Έφτασαν με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη μαζί με το συνεργό του 17χρονου επίσης Αιγύπτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες οι λαθροδιακινητές αποφάσισαν να τους μεταφέρουν σε άλλο διαμέρισμα κι έτσι ο 17χρονος Αιγύπτιος χρησιμοποίησε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 17χρονος συνελήφθη και σήμερα παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του απάγγειλε κατηγορίες και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή.