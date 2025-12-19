Η γρίπη ήρθε νωρίτερα στην Ελλάδα: Ποιες ομάδες κινδυνεύουν από τον υποκλάδο K και ποιο το πλάνο προστασίας

Σε συναγερμό ο ΕΟΔΥ καθώς η η γρίπη έκανε την εμφάνισή της νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Με μια έκτακτη ανακοίνωση, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας απευθύνει έκκληση για εμβολιασμό και τήρηση μέτρων προστασίας, ενόψει και των εορτών.

Η έκκληση έρχεται καθώς οι εμβολιασμοί φέτος δεν έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ για να είναι ασφαλείς οι ευπαθείς ομάδες και να προστατευθεί το σύστημα υγείας, θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί πάνω από 4 εκατ. άτομα. Οι επιστήμονες συγκεκριμένα, προειδοποιούν ότι η Ελλάδα έχει ήδη μπει σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης: φαινόμενο που καταγράφεται φέτος σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης, ευθυγραμμίζοντας τη χώρα μας με την τάση που παρατηρείται σε ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, βρίσκεται άνω του επιδημικού ορίου έναρξης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης από τέλη Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν καταγραφεί 9 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «απειλή» του υποκλάδου K του ιού A(H3N2)

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα, ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί πλέον παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στην Ελλάδα.

Με βάση την επίσημη εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο κίνδυνος για τη φετινή περίοδο διαμορφώνεται ως εξής:

Μέτριος: Για τον γενικό πληθυσμό.

Για τον γενικό πληθυσμό. Υψηλός: Για τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι κινδυνεύουν με σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά, διαβήτη κ.α.).

Έγκυες γυναίκες.

Ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Τρόφιμοι σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας.

Το πλάνο προστασίας: Εμβολιασμός και Αντι-ιϊκά

Ενόψει της εορταστικής περιόδου, όπου ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους αυξάνεται, οι συστάσεις των ειδικών είναι σαφείς:

Άμεσος εμβολιασμός: Αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» για την πρόληψη της σοβαρής νόσησης και του θανάτου. Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής: Οι ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν αντι-ιϊκά φάρμακα αμέσως μόλις εμφανίσουν συμπτώματα, χωρίς να περιμένουν το αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (test). Προστασία σε κλειστές δομές: Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε γηροκομεία ή άλλες δομές, εξετάζεται η προληπτική χορήγηση αντι-ιϊκών.

Μέτρα ατομικής προστασίας: Η «ασπίδα» της καθημερινότητας

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής παραμένει καθοριστική για τον περιορισμό της διασποράς:

Συχνό πλύσιμο των χεριών.

των χεριών. Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων.

των εσωτερικών χώρων. Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων (βήχας, πυρετός, καταρροή).

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και δημοσιεύει εβδομαδιαίες εκθέσεις για την πορεία των αναπνευστικών λοιμώξεων στην επίσημη ιστοσελίδα του.