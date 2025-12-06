Η Hellenic Train διακόπτει τα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Λειανοκλαδίου λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα

Η Hellenic Train ανέστειλε το Σάββατο (06.12.2025) και μέχρι νεωτέρας την κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή Λάρισα–Λειανοκλάδι, έπειτα από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα και επηρέασαν το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το μέτρο ελήφθη κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, όπως αναφέρει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της, λόγω της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο αμαξοστοιχίες InterCity επηρεάστηκαν άμεσα. Η IC51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα με 280 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Λάρισας, ενώ η IC50, που είχε αναχωρήσει από Αθήνα με 350 επιβάτες, σταμάτησε στο Λειανοκλάδι.

Λεωφορεία για τη συνέχιση της διαδρομής

Ύστερα από οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για την αντικατάσταση των τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι. Οι 280 επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από Λάρισα προς Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της IC50 έφυγαν στις 09:39 από Λειανοκλάδι προς Λάρισα. Μετά την οδική μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το προσωπικό της παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μόλις υπάρξει αλλαγή στην κυκλοφορία.