Η κακοκαιρία «έπνιξε» τα παράλια της Λάρισας – Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Κυριακής (1.2.26) τον Αγιόκαμπο της Λάρισας.

Η κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους σαρώνει τα παράλια του νομού της Λάρισας και περιοχές του δήμου Αγιάς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

Οι χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Λόγω της κακοκαιρίας και της ασταμάτητης βροχής, έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.

Ιδιοκτήτης επιχείρησης ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στον τηλεοπτικό φακό.

Σημαντικές ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε βασικούς οδικούς άξονες από τη Λάρισα έως τα παράλια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Οι αρμόδιες αρχές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας εξαιτίας της νέας σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και συνεχή προειδοποιητικά μηνύματα από το 112.

Η ΕΜΥ εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που ήδη πλήττουν τη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές.

Τονίζεται ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι μόνο έντονα αλλά και παρατεταμένης διάρκειας. Σε πολλές περιοχές, οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους που θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, καθώς και από πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, αναμένονται κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας χιόνια θα σημειωθούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.