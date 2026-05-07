Μεσολόγγι: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στον Λούρο με καραμπίνα δίπλα του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

Οι αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια για τον θάνατο του άνδρα
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Σοκ προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 07.05.2026 στο Μεσολόγγι όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε εθνική οδό και μάλιστα από τον αδερφό του.

Ο νεκρός άνδρας, βρέθηκε στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου – Λούρου στο Μεσολόγγι από τον αδερφό του που ενημέρωσε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, που προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το messolonghivoice.gr, δίπλα στον 62χρονο νεκρό εντοπίστηκε καραμπίνα που έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του θανάτου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

