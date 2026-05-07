Greek Mafia: Τον μισό ποινικό κώδικα αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Στο «μικροσκόπιο» ο ρόλος του βαρυποινίτη

Η στιγμή που οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/ EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων, συνολικά εννέα και σειρά πλημμελημάτων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, μέλους της Greek Mafia, γνωστού με το παρατσούκλι «Θαμνάκιας», πέρυσι σε διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025 κατηγορούνται συνολικά για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. 

Μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συναυτουργία, της άμεσης συνέργειας σε ανθρωποκτονία με δόλο κατα συναυτουργία, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρωπους κατά συναυτουργία, έκρηξης από την οποία μπορεί να προκυψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξενα πράγματα κατά συναυτουργία, παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικης επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση

Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών δόθηκε το «πράσινο φως» για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος έγκλειστοι ποινικού για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον ανακριτή.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να πάρουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

