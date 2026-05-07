Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η σκοποβολή, τα ανεκπλήρωτα όνειρα του 21χρονου Νικήτα και η βιντεοκλήση που κατέγραψε τον θάνατό του

Από την μοιραία έξοδο με τους φίλους του το 2023 στην παραλιακή Ηρακλείου και τις απειλές του 54χρονου δολοφόνου, στα όνειρα που έμειναν ανεκπλήρωτα και την θλίψη για την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα που είδαν το παιδί τους νεκρό στον δρόμο μετά από έξι σφαίρες από το όπλο του Κώστα Παρασύρη.

Ένας 21χρονος που έπαψε να γελάει, μια μάνα που ούρλιαζε στην εικόνα του νεκρού γιου της και με τα αδέρφια του να τον ντύνουν γαμπρό και να του δίνουν την υπόσχεση τους ότι δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Νικήτα το μεσημέρι της Πέμπτης (7.5.26).

Όμως, το κουβάρι της ζωή του 21χρονου ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου του 2005 στο Ηράκλειο, τότε που η οικογένεια Γεμιστού μεγάλωσε με τον ερχομό του Νικήστρατου. Το δεύτερο αγόρι της οικογένειας μετά τον αδερφό του Στέλιο.

Ο Νικήτας έχει ακόμα τρεις αδερφές τη Μαρία, την Ελένη-Άννα και την Κατερίνα, μια οικογένεια γροθιά που όλοι προστάτευαν ο ένας τον άλλον.

Ο Νικήτας περνούσε την καθημερινότητά του με την οικογένεια του, τους φίλους του, του άρεσε η σκοποβολή και οι βόλτες με τους φίλους του.

Το τροχαίο που άλλαξε τη ζωή του

Ο χρόνος για τον ίδιο θα παγώσει και μια βόλτα θα μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη του. Στις 20 Οκτωβρίου του 2023 ο Νικήτας θα πάρει το αυτοκίνητο και δύο φίλους του για να διασκεδάσουν. Θα χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγεί στην παραλιακή Ηρακλείου και θα πέσει πάνω σε μια κολώνα της ΔΕΗ, δίπλα ακριβώς από το εκκλησάκι του ξαδέρφου, του συνοδηγού του Γιώργου Παρασύρη, του Χάρη Βαρότση που είχε χάσει στο ίδιο σημείο την ζωή του σε τροχαίο τον Απρίλιο του 2016.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου που θα τον στείλει στο νοσοκομείο και μετά από 19 μέρες να καταλήξει.

Η ζωή του αλλάζει, η θλίψη για τον κολλητό του τον κυριεύει και προσπαθεί να το διαχειριστεί. Τότε η σχέση του με την οικογένεια του φίλου του Γιώργου Παρασύρη χαλάει, με τον πατέρα του να τον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του.

Ο Νικήτας συνέχισε όμως την ζωή του και τελείωσε το σχολείο, πήγε στρατό, διατηρούσε σχέση με μια κοπέλα και δούλευε γιατί ήθελε να φτιάξει το σπίτι του. Ένα εργατικό παιδί που τα τελευταία χρόνια εργαζόταν σε μίνι μάρκετ στην περιοχή των Αμμουδανιών και συγκεκριμένα στο ταμείο τον καταστήματος. Ο 21χρονος μετά από το τροχαίο στο οποίο είχε και ο ίδιος τραυματιστεί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την καρδιά του.

Ωστόσο, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης θα έχει άλλα σχέδια και θα του κόψει το νήμα της ζωή του Νικήτα με έξι σφαίρες λίγα μέτρα από το σπίτι του. Τότε ο 21χρονος γυρνούσε με το αυτοκίνητο του και έκανε βιντεοκλήση με την κοπέλα του που σπουδάζει εκτός νησιού και ένα αμάξι προσέκρουσε με το δικό του και με του βλέπει ποιος ήταν οδηγός προσπαθεί να γλιτώσει.

Ο Νικήτας δεν τα καταφέρνει και η κοπέλα του γίνεται μάρτυρας μιας στυγερής δολοφονίας και προάγγελος των θλιβερών νέων στην οικογένεια του αγοριού της. Η ίδια κάλεσε την αδερφή του και της είπε τρέξε κάτι συμβαίνει με τον Γεμιστό.

Οι απόπειρες κατά της ζωής του

Ο Νικήτας προσπαθούσε εδώ και τρία χρόνια να γλιτώσει από τον διώκτη του, όμως μετά από δύο προσπάθειες του Κώστα Παρασύρη μια στις 26 Δεκεμβρίου του 2024 και μια στις 4 Μαρτίου του 2025, η σφαίρα θα βρει τον στόχο της και θα στερήσει την ζωή του 21χρονου.

Φίλοι, γνωστοί και η οικογένεια του δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι ο Νικήτας τους έφυγε με αυτόν τον τρόπο που είπε η αδερφή του μιλώντας στο newsit.gr εδώ και τρία χρόνια απειλούσε ο Παρασύρης τον 21χρονο.

Με ένα λευκό τριαντάφυλλο, με μια μαντινάδα, με λευκά μπλουζάκια όπως ήθελαν και τα αδέρφια του και με δάκρυα στα μάτια στις 7 Μαΐου ο Νικήτας οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.