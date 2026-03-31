Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες σε 13 περιοχές – Τι είναι το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων που θα χτυπήσει την Αττική

Ήπιο -μέχρι στιγμής- (31.03.2026) το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio από την χώρα μας καθώς η κορύφωσή του αναμένεται το 48ωρο Τετάρτης – Πέμπτης φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δύο χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν την χώρα μας από αύριο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πιο «επικίνδυνες» περιοχές καθώς αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού. Καταιγίδες και βροχές αναμένονται και στην Αττική, μία από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κρίσιμο 48ωρο είναι Τετάρτης – Πέμπτης καθώς πέρα από καταιγίδες και βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, θα υπάρχουν και τοπικές εξάρσεις.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, οι περιοχές που θα δεχθούν το περισσότερο νερό είναι το Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησος, δυτική – ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Θεσσαλία, Σποράδες, κεντρικό – βόρειο – ανατολικό Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως το φαινόμενο της σύγκλισης των ανέμων θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Live η ένταση των ανέμων:

Σχετικά με το φαινόμενο, ο μετεωρολόγος εξηγεί πως θα εκδηλωθεί όταν βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι θα συναντηθούν στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια και θα είναι επίμονα, ειδικά όπου θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της σύγκλισης.

Η ΕΜΥ πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, προειδοποιεί και για χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ αλλά και πυκνά χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Που θα χιονίσει τις επόμενες ώρες:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η κακοκαιρία Εrminio εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές την εκτίμηση ότι το κυριότερο επεισόδιο θα εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά συμπυκνωμένο χρονικό παράθυρο. Ο κύριος όγκος του νερού αναμένεται να καταγραφεί στη διάρκεια περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, όταν τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο αποφασιστικά μεγάλο μέρος της χώρας με εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν οι τοπικές εξάρσεις ή οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Σημαίνει όμως ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κακοκαιρία ακολουθεί μια σχετικά αναμενόμενη εξέλιξη, με σαφή κορύφωση στο διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης, διάστημα κατά το οποίο θα πέσουν και τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής. Πρόκειται, συνεπώς, για το πιο κρίσιμο σκέλος της διαταραχής, εκεί όπου θα πρέπει να στραφεί η μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που παραδοσιακά είναι πιο ευάλωτες σε μεγάλα ύψη υετού και στην επιμονή των φαινομένων».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Το φαινόμενο της σύγκλιση ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική. Καλημέρα! Την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει».

Το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ο καιρός σήμερα 31.03.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τετάρτη 01.04.2026

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02.04.2026

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 03.04.2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 04.04.2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.