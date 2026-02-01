Η κακοκαιρία σφυροκοπά με καταιγίδες Αττική, Θεσσαλία, Μακεδονία και Πελοπόννησο: Δείτε live την πορεία της – Σε Red Code 9 περιοχές

Με έντονες βροχές, επίμονες καταιγίδες που μπορεί να εξελιχθούν επικίνδυνες και ισχυρούς ανέμους, μπήκε ο Φεβρουάριος σήμερα (01.02.2026). Η Κυριακή προβλέπεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, κατά τη διάρκεια της νύχτας με σκοπό οι πολίτες να περιορίσουν τις κινήσεις τους ενώ σε ισχύ είναι και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η κακοκαιρία έχει σαρώσει με καταιγίδες Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ακραία φαινόμενα θα χτυπήσουν το πρωί την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία αλλά και την Εύβοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική, η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε 2 φάσεις, μία στις 6 το πρωί και μία στις 10:00. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν έντονα τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γενικές γραμμές στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες παρόμοιες με αυτές της προηγούμενης κακοκαιρίας. Το πρώτο «χτύπημα» θα είναι έντονο αλλά σύντομο ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια.

Δείτε εδώ που βρέχει τώρα.

Σε Red Code 9 περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Οι χάρτες με τα επικίνδυνα φαινόμενα

Όπως φαίνεται στους χάρτες του meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι αρχικά πιο έντονα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο ενώ στη συνέχεια στη Θεσσαλία μέχρι εν τέλει να περάσουν από τα νησιά του Αιγαίου και να εξασθενήσουν στην χώρα μας.

Στον πρώτο χάρτη, φαίνεται πως το χαμηλό βαρομετρικό θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα, νωρίς το πρωί της Κυριακής με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε Τρίπολη και Καλαμάτα.

Στον δεύτερο χάρτη, τα επικίνδυνα φαινόμενα θα εξαπλωθούν νωρίς το πρωί, σε Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια.

Στον τρίτο χάρτη η κακοκαιρία θα χτυπήσει το βράδυ της Κυριακής τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το βράδυ του Σαββάτου, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των περισσότερων περιοχών της χώρας μας, προειδοποιώντας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι και το πρωί ή το απόγευμα της Κυριακής.

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.





— 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.





— 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Αναλυτικά, μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στάλθηκε σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο.

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις εξής περιοχές…. περιορίστε τις μετακινήσεις σας απόψε μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής», αναφερόταν σε ένα από αυτά.

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

«Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται

Αύριο Κυριακή (01/2):

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2) η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)».