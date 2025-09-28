Η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει η Μαρία Καρυστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη τα όσα ακούγονται περί δημιουργίας νέου κόμματος, τονίζοντας παράλληλα πως θέλει να δει κάτι καινούργιο αλλά δεν θα το οργανώσει εκείνη.

Η Μαρία Καρυστιανου μίλησε στην «Καθημερινή» και αναφορικά με τις φήμες περί δημιουργίας νέου κόμματος τόνισε πως «από τότε που έχασα το παιδί μου στα Τέμπη, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου. Όμως, εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο. Είμαι και εγώ στο 25%», λέει παραπέμποντας σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να την στήριζε, εάν δημιουργούσε κόμμα.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ανέφερε πως «εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη» και πως δεν αντέχει να ζει «σε μια τέτοια κοινωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί όχι να την ικανοποιήσει, αλλά ούτε και να τη διαισθανθεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα», εξήγησε.

Ακόμη ανέφερε πως κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη με ελλιπή δικογραφία.

Όπως είναι γνωστό 74 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν υπόμνημα προς τον εισαγγελέα Εφετών ζητώντας του να μην κλείσει η ανάκριση γιατί θεωρούν ότι δεν συμπεριέλαβε κρίσιμα στοιχεία και μάρτυρες.

«Τόσο οι οικογένειες των θυμάτων όσο και η κοινωνία, πλέον συμπεριφερόμαστε ως πολιτικά όντα και όταν βλέπουμε την αδικία, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συγκάλυψη, φωνάζουμε. Αυτό είναι ελπιδοφόρο», επισημαίνει και καταλήξει «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δικαίωση, τίποτε άλλο».