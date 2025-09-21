Ελλάδα

Η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

«Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα»
Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι
Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι

Στην αγκαλιά του Πάνου Ρούτσι, και με έντονη συγκίνηση, έπεσε η Μαρία Καρυστιανού κατά την συνάντηση των δυο γονέων, που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στην πλατεία Συντάγματος. 

Η Μαρία Καρυστιανού, βρέθηκε σήμερα (21.09.2025) στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας αξιώνοντας το δικαίωμα εκταφής των οστών του αδικοχαμένου γιου του, του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή.

Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει.

Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή. Και όχι μόνο να γίνει εκταφή στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις η κυρία Αδειλίνη, γιατί ο κύριος Μπακαϊμης, γιατί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο κύριος Τσόκας δεν θέλουν την εκταφή», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στους δημοσιογράφους.

«Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για την Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό», κατέληξε.

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι προχωρά στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί στο σημείο όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων.

Το απόγευμα της Κυριακής, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα στον απεργό πείνας.

 

 
 

