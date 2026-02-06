Η Μεσσηνία δοκιμάζεται από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, ζημιές και κλειστοί δρόμοι

Βαρύ ήταν το αποτύπωμα της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Μεσσηνία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Η Κυπαρισσία βρέθηκε στο επίκεντρο των προβλημάτων από την κακοκαιρία, ενώ σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, πλημμύρησαν σπίτια και επιχειρήσεις, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιχειρεί μέχρι αργά το βράδυ, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων. Ταυτόχρονα, σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και σε ορεινά σημεία, όπου η υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση στον Μεσσηνιακό κάμπο, με περιοχές των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Μεσσήνης να αντιμετωπίζουν οριακές συνθήκες, καθώς ποτάμια και χείμαρροι έφτασαν σε σημείο υπερχείλισης. Στα Αρφαρά, η επαρχιακή οδός Πηδήματος – Αρφαρών τέθηκε εκτός κυκλοφορίας για αρκετές ώρες, κάτι το οποίο είχε συμβεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η υπερχείλιση του ποταμού Άρι ανάγκασε την Περιφέρεια να φτιάξει πρόχειρα αναχώματα.

Τέσσερα άτομα κινδύνευσαν όταν παγιδεύτηκαν σε αγροτικό αυτοκίνητο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων, που σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε το ένα μέτρο. Ο απεγκλωβισμός τους πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την εθελοντική ομάδα ΟΑΚ Μεσσηνίας, με τη χρήση ειδικών οχημάτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ήδη αρκετές περιοχές των Δήμων Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και από τους Δήμους Καλαμάτας και Τριφυλίας. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών τόσο από τα πλημμυρικά φαινόμενα όσο και από τα προβλήματα καθίζησης, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ταϋγέτου. Εξαιτίας της καθίζησης, παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Καλαμάτας – Σπάρτης στο 82ο χιλιόμετρο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής.