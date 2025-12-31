Η Πάρνηθα ντύθηκε στα «λευκά»: Διακόπηκε η κυκλοφορία κοντά στο καζίνο – Χιόνια σε Ιπποκράτειο Πολιτεία και Εύβοια

Στο έλεος της κακοκαιρίας έχουν παραδοθεί αρκετές περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, λόγω της χιονόπτωσης που έχει πέσει σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Αφίδνες και Πάρνηθα, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Τετάρτης (31.12.2025).

Ξεκίνησε η χιονόπτωση στην Ιπποκράτειο πολιτεία στη λίμνη Μπελέτσι με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάρνηθα, λόγω του χιονιά έκλεισε ο δρόμος στην διασταύρωση στο ύψος του καζίνο που οδηγεί και στο καταφύγιο Μπάφι.

Η πρόσβαση στο τελεφερίκ που επίσης οδηγεί στο Mont Parnes είναι ανοιχτή.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι και η Εύβοια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Πολύ κρύο επηρεάζει από νωρίς το πρωί αρκετές περιοχές του νησιού.

Μεγάλη ποσότητα χιονιού έχει πέσει στα χωριά Άγιος Αθανάσιος, Κοντοδεσπότι, Αγία Σοφία και Γλυφάδα. Στο νησί αναμένονται χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ οι ενισχυμένοι βοριάδες θα εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Μηχανήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων βρίσκονται συνέχεια στους δρόμους και τους καθαρίζουν από το πυκνό χιόνι που πέφτει ασταμάτητα.

Οι νυχτερινές ώρες θα είναι ιδιαίτερα ψυχρές, με ολικό παγετό στα βόρεια τμήματα της χώρας και θυελλώδεις βόρειους ανέμους σε όλη την επικράτεια.