Η προετοιμασία και εκπαίδευση του πρώτου Έλληνα που θα πάει στο διάστημα, Ανδριανού Γολέμη

Περήφανους ετοιμάζεται να μας κάνει ένας Έλληνας αστροναύτης ο οποίος κάνει την απαραίτητη εκπαίδευση για να καταφέρει να πάει στο διάστημα. Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που Έλληνας έχει αυτή την ευκαιρία και ο Ανδριανός Γολέμης μίλησε για την προετοιμασία του ταξιδιού του.

Από τις πισίνες προσομοίωσης μικροβαρύτητας μέχρι τα πιο σύνθετα «σενάρια» λειτουργίας στο διάστημα, η εκπαίδευση ενός αστροναύτη θυμίζει περισσότερο απαιτητικό επιστημονικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα παρά μια απλή προετοιμασία. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο βρίσκεται σήμερα ο Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Διάστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εξήγησε ότι η διαδικασία δεν αφορά μόνο την προσωπική του εκπαίδευση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προετοιμασίας της χώρας. «Μπαίνουμε σε μια διαδικασία ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη όταν προκύψει η σωστή ευκαιρία», ανέφερε, τονίζοντας ότι κάθε αποστολή συνδέεται με συγκεκριμένο ερευνητικό και τεχνολογικό όφελος.

Ο ίδιος εκπαιδεύεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών της Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, στην Κολωνία, όπου εργάζεται ήδη εδώ και περίπου οκτώ χρόνια ως γιατρός. Εκεί, η εκπαίδευση ξεκινά με ένα εισαγωγικό στάδιο που καλύπτει τις βασικές αρχές λειτουργίας στο διάστημα.

Η προετοιμασία για το ταξίδι του στο διάστημα

Οι υποψήφιοι αστροναύτες κανονικά καλούνται να μάθουν πώς να κινούνται και να εργάζονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας, πώς να χειρίζονται εξοπλισμό και πειράματα και πώς να λειτουργούν μέσα σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον, όπως αυτό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό σκέλος. Στο πρακτικό μέρος περιλαμβάνονται προσομοιώσεις αποστολών, εκπαίδευση σε διαδικασίες ασφάλειας και –ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία– καταδύσεις, μέσω των οποίων προσομοιώνεται η αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας. «Κάτω από το νερό είναι σαν να κινείσαι στο διάστημα», σημείωσε.

Η πρώτη φάση της εκπαίδευσης ξεκινά τον Απρίλιο και αποτελεί τη βάση για όσα ακολουθήσουν. Η επόμενη φάση ενεργοποιείται όταν προκύψει συγκεκριμένη αποστολή, οπότε η προετοιμασία γίνεται πιο εξειδικευμένη: από τα πειράματα που θα εκτελεστούν μέχρι τους ακριβείς χειρισμούς που απαιτούνται.

Όπως τόνισε, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα διεθνές σύστημα συνεργασίας, που περιλαμβάνει οργανισμούς όπως η NASA και άλλες χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι το διάστημα είναι πεδίο κοινής δράσης.

Για την καθημερινότητα στο διάστημα, ανέφερε ότι η διατροφή βασίζεται σε ειδικά επεξεργασμένα τρόφιμα μικρού όγκου αλλά υψηλής θρεπτικής αξίας, σχεδιασμένα για τις συνθήκες μικροβαρύτητας. Ακόμη και βασικές συνήθειες, όπως το μπάνιο, προσαρμόζονται, με τη χρήση υγρών πετσετών αντί για ντους, λόγω των περιορισμών στη διαχείριση του νερού.

