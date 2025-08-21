Συμβαίνει τώρα:
Η Ryanair καταγγέλλει το «Ελ. Βενιζέλος» για καθυστερήσεις – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες

Η ανακοίνωση της εταιρείας και η αναφορά στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αεροπλάνο
Σε καταγγελία για καθυστερήσεις πτήσεων προχώρησε η αεροπορική εταιρεία Ryanair, δείχνοντας ως υπεύθυνο τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, χιλιάδες ταξιδιώτες της Ryanair, έχουν ταλαιπωρηθεί από καθυστερήσεις σε ελληνικά αεροδρόμια, με μία ακόμη να προστίθεται το βράδυ της Τετάρτης 20.08.2025, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις σε 12 πτήσεις της Ryanair, επηρεάζοντας πάνω από 2.000 επιβάτες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Αυγούστου, πάνω από 5.000 πτήσεις και 900.000 επιβάτες της Ryanair υπέστησαν καθυστερήσεις λόγω κακής διαχείρισης και ελλείψεων προσωπικού στο ελληνικό ATC, καθιστώντας την 5η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων.

ανάρτηση ryanair

Η εταιρεία τονίζει ότι αυτές οι επαναλαμβανόμενες διακοπές θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των πτήσεων στην περιοχή.

Η Ryanair επέκρινε δριμύτατα την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκαλώντας την «Ursula von Derlayed-Again», και κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν προστατεύει τους επιβάτες από τις συνεχείς δυσλειτουργίες.

 

Η εταιρεία καλεί τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να στείλουν μέσω έτοιμου υποδείγματος email διαμαρτυρίας στους υπουργούς Μεταφορών, απαιτώντας ριζικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό ATC.

Ελλάδα
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
