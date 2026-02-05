Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο: Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη και η φωτογραφία από τη ΜΕΘ

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Σία Κοσιώνη, η οποία επί δύο εβδομάδες βρισκόταν σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μεταφέρθηκε εκεί την Πέμπτη (22.01.2026) με πνευμονία.

Η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, ενώ τη Δευτέρα (26.01.2026) βγήκε από την εντατική του νοσοκομείου και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της. Η Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, γερή και δυνατή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους.

Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας», έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης.