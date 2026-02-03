Ελλάδα

Η στιγμή που σπείρα κλέβει μηχανές στα δυτικά προάστια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα κρούσματα είναι σχεδόν καθημερινά με τους κλέφτες να ενεργούν γρήγορα και μεθοδικά
Σπείρα κλέβει μηχανές στα δυτικά προάστια

Μπαράζ από κλοπές μηχανών στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Οι άγνωστοι δράστες σηκώνουν τις μηχανές και εξαφανίζονται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Εκμεταλλευόμενοι ελλιπή μέτρα ασφαλείας στους δημόσιους χώρους οι δράστες βάζουν στόχο μηχανές στα δυτικά προάστια.

Οι κάτοικοι ανησυχούν, καθώς οι κλοπές συμβαίνουν σε κοινή θέα, προκαλώντας αισθήματα φόβου και ανασφάλειας.

Τα κρούσματα είναι σχεδόν καθημερινά με τους κλέφτες να ενεργούν γρήγορα και μεθοδικά.

Τα δίτροχα κάνουν «φτερά» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αποκαλυπτικό του τρόπου δράσης της σπείρας είναι βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Alpha.

 

Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες και ενημερώνει τους πολίτες για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

