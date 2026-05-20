Η Θεσσαλονίκη απέκτησε τον Batman της: Μυστηριώδης άντρας «οργώνει» τους δρόμους κάνοντας rollers, δείτε βίντεο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένας μυστηριώδης άνδρας που «όργωσε» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης κάνοντας rollers και φορώντας στολή Batman.

Μετά τον Pikachu που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στην Τουρκία για την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, η Θεσσαλονίκη απέκτησε τον δικό της φανταστικό χαρακτήρα. Στα βίντεο, φαίνεται ο άνδρας ντυμένος στα μαύρα να κάνει rollers στους δρόμους, φορώντας την χαρακτηριστική μάσκα του Batman.

Περαστικός που τον είδε, δεν άντεξε και ξεκίνησε να τραβά το βίντεο. «Το είδαμε και αυτό» ακούγεται να λέει με τον Batman να τον χαιρετά.