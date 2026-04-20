Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί με 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Η Τουρκία φαίνεται ότι επιμένει στην προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης τύπου CN-235.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (20.04.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών ενώ το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος έκανε τις υπόλοιπες πέντε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.