Ελλάδα

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί με 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Η Τουρκία φαίνεται ότι επιμένει στην προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης τύπου CN-235.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (20.04.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών ενώ το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος έκανε τις υπόλοιπες πέντε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo