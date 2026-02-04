Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με 4 παραβάσεις και 9 παραβιάσεις

Αφού εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026), με προκλητικές NOTAM, η Τουρκία συνέχισε το σκηνικό προκλητικότητας στο Αιγαίο και σήμερα (04.02.2026) με παραβιάσεις και παραβάσεις.

Η Τουρκία ανέπτυξε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα οποία προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το ATR-72 έκανε μια παράβαση και έξι παραβιάσεις, ενώ το UAV έκανε 3 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις, όπως διευκρινίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική.