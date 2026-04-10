Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72
Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 / Φωτογραφία Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο ακόμα και στις θρησκευτικές αργίες, αφού σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) προχώρησε σε έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 της Τουρκίας προχώρησε σε έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως ολοκληρώθηκε η αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με την συμμετοχή 120 πλοίων και 50 αεροσκαφών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo