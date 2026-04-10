Τουρκία: Ολοκληρώθηκε η αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με την συμμετοχή 120 πλοίων και 50 αεροσκαφών

Η Τουρκία επιχείρησε να κάνει «επίδειξη δύναμης» στην περιοχή λόγω της δυναμική παρουσίας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κύπρο
Η τουρκική φρεγάτα TCG Barbaros / EPA / TURKISH DEFENCE MINISTRY

Με φόντο την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ολοκλήρωσε σήμερα (10.04.2026) την περίφημη αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με τη συμμετοχή και των τριών κλάδων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε η Τουρκία, η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τσο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ συμμετείχαν 120 πλοία, 50 αεροσκάφη και 15.000 άτομα προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των συμάτων ασφαλείας.

Η Άγκυρα τόνισε ότι εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά η εγχώριας κατασκευής τορπίλη τύπου AKYA από το υποβρύχιο TCG Sakarya.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στην «Γαλάζια Πατρίδα» συμμετείχαν:

  • το ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων TCG Anadolu,
  • 12 φρεγάτες,
  • 4 κορβέτες,
  • 14 περιπολικά σκάφη,
  • 8 υποβρύχια,
  • 20 αποβατικά πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων,
  • 29 σκάφη υποστήριξης και
  • 5 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Η Τουρκία επιχείρησε για ακόμη μια χρονιά να κάνει «επίδειξη δύναμης» στην περιοχή, καθώς οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – με τη συσσώρευση ευρωπαϊκών δυνάμεων και τη δυναμική παρουσία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κύπρο – έχουν προκαλέσει τουλάχιστον «αμηχανία» στην Άγκυρα.

«Με την άσκηση ‘Γαλάζια Πατρίδα’, οι Ναυτικές μας Δυνάμεις απέδειξαν ότι αποτελούν σημαντική αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο οποίος παρακολούθησε την τελευταία φάση της άσκησης, μαζί με τους αρχηγούς επιτελείων των υπόλοιπων Κλάδων.

Πηγή: OnAlert.gr

