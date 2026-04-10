Τουρκία: Ολοκληρώθηκε η αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με την συμμετοχή 120 πλοίων και 50 αεροσκαφών

Με φόντο την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ολοκλήρωσε σήμερα (10.04.2026) την περίφημη αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με τη συμμετοχή και των τριών κλάδων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε η Τουρκία, η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τσο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ συμμετείχαν 120 πλοία, 50 αεροσκάφη και 15.000 άτομα προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των συμάτων ασφαλείας.

Η Άγκυρα τόνισε ότι εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά η εγχώριας κατασκευής τορπίλη τύπου AKYA από το υποβρύχιο TCG Sakarya.

Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır.



Türkiye’nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Tatbikatın Fiilî Atışlı safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk… pic.twitter.com/ra72j3zbYn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2026

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στην «Γαλάζια Πατρίδα» συμμετείχαν:

το ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων TCG Anadolu,

12 φρεγάτες,

4 κορβέτες,

14 περιπολικά σκάφη,

8 υποβρύχια,

20 αποβατικά πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων,

29 σκάφη υποστήριξης και

5 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

9 Nisan 2026

Antalya Körfezi



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Mavi Vatan-2026… pic.twitter.com/8mipKkBi7U — TSK (@TSKGnkur) April 9, 2026

Η Τουρκία επιχείρησε για ακόμη μια χρονιά να κάνει «επίδειξη δύναμης» στην περιοχή, καθώς οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – με τη συσσώρευση ευρωπαϊκών δυνάμεων και τη δυναμική παρουσία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κύπρο – έχουν προκαλέσει τουλάχιστον «αμηχανία» στην Άγκυρα.

«Με την άσκηση ‘Γαλάζια Πατρίδα’, οι Ναυτικές μας Δυνάμεις απέδειξαν ότι αποτελούν σημαντική αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο οποίος παρακολούθησε την τελευταία φάση της άσκησης, μαζί με τους αρχηγούς επιτελείων των υπόλοιπων Κλάδων.

Πηγή: OnAlert.gr