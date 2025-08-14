Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8/25) ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, «η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα».

Όπως αναφέρει ο Χάρης Δούκας, στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή των οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο, όπως γράφει ο Χάρης Δούκας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε»