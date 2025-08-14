Συμβαίνει τώρα:
Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε»
Βασιλίσσης Όλγας
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8/25) ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, «η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα».

Όπως αναφέρει ο Χάρης Δούκας, στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή των οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο, όπως γράφει ο Χάρης Δούκας.

