Η βροχή «πάγωσε» τη γιορτινή Θεσσαλονίκη – Παραμονή Χριστουγέννων με ομπρέλες σε Λαδάδικα και Τσιμισκή

Οι καταναλωτές προσπαθούσαν να ψωνίσουν «οχυρωμένοι» πίσω από ομπρέλες και αδιάβροχα
Παραμονή Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη
Παραμονή Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Σε ρυθμούς… βροχερούς και όχι ξέφρενου γλεντιού κινείται φέτος η Θεσσαλονίκη. Ο καιρός χάλασε τα σχέδια κατοίκων και επισκεπτών για την καθιερωμένη βόλτα την Παραμονή Χριστουγέννων.

Η εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης απείχε πολύ από τον συνήθη εορταστικό «πυρετό» που επικρατεί Παραμονή Χριστουγέννων, με τους περισσότερους να προτιμούν τη θαλπωρή των σπιτιών τους.

Αν και οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι, όπως η Τσιμισκή και η Μητροπόλεως, είχαν κίνηση, αυτή ήταν αισθητά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Οι καταναλωτές προσπαθούσαν να ψωνίσουν «οχυρωμένοι» πίσω από ομπρέλες και αδιάβροχα.

Η μεγαλύτερη αντίθεση, ωστόσο, καταγράφηκε στα στέκια της διασκέδασης.

Σημείο αναφοράς τέτοια ημέρα ήταν πάντα η οδός Βασιλέως Ηρακλείου και τα Λαδάδικα, που «βούλιαζαν» από κόσμο.

 

Φέτος, η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, με τα μαγαζιά να είναι μισοάδεια και τους λίγους τολμηρούς να συνωστίζονται κάτω από τα υπόστεγα για να προστατευτούν από το νερό.

