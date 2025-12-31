«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο

Σαράντα ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη στο πεδίο βολής στη Ρόδο από χειροβομβίδα, η οικογένειά του εξακολουθεί να ζητά πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου θα τελεστεί το 40ημερο μνημόσυνο του στον Ιερό Ναό Παναγία Καλυβιανή, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις, παρουσιάζοντας κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης του θανάτου του 19χρονου σε πεδίο βολής στη Ρόδο από χειροβομβίδα.

Όπως ανέφερε, αρχικά ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε και ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη, ενώ εξέφρασε την ανάγκη η αστυνομική προανάκριση να καταλήξει σε σαφή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διερεύνηση εστιάζει πλέον στο ενδεχόμενο να υπήρξε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης αμυντικού τύπου χειροβομβίδας, διαδικασία που, όπως υπογράμμισε, απαγορεύεται ρητά από τις οδηγίες και τα guidelines του NATO για το συγκεκριμένο είδος στρατιωτικού υλικού.

Ο κ. Κοκοσάλης σύμφωνα με το neakriti επισήμανε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα οπλοστάσια των χωρών – μελών του NATO εδώ και χρόνια.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, κατά τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τεχνικά ευρήματα της έκρηξης. Από την ανάλυση των τραυμάτων και την απουσία κρατήρα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το νέφος των σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν, προκύπτει – σύμφωνα με τον δικηγόρο – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως είπε, βασίζονται και στην τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ. Όπως τόνισε, ο 19χρονος βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας, υπογράμμισε ότι οι οικείοι του Ραφαήλ ζητούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή έκφρασης οργής

Παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, διατηρούν – όπως είπε – καθημερινή επικοινωνία με την άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια, προσπαθώντας αμοιβαία να στηρίξουν ο ένας τον άλλο.

Τέλος, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στη συνεργασία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, τονίζοντας ότι, σε αντίθεση με ό,τι συχνά συμβαίνει σε υποθέσεις που αφορούν τον στρατό, δεν έχει διαπιστωθεί καμία προσπάθεια συγκάλυψης.

Όπως δήλωσε, τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν επιδείξει ουσιαστική συνεργασία και στήριξη προς την οικογένεια, δηλώνοντας πρόθυμοι να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αναμένεται να παραστεί και στο σαρανταήμερο μνημόσυνο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.