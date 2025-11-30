Ελλάδα

ICEYE SAR-1 και SAR-2: Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο μικροδορυφόροι – Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά, καθώς μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα αποτελεί πραγματικότητα από τις 28 Νοεμβρίου με την εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων από το Space Launch Complex 4E(SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, παρέχουν ήδη δεδομένα για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά. Συγκεκριμένα μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης (ημέρα και νύχτα) ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιονόπτωση, νέφωση κλπ).

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλώς τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ζητήματα τόσο συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας (κατάσβεση πυρκαγιών, αντιμετώπιση θεομηνιών – φυσικών καταστροφών) όσο και επιτήρησης του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μπορούν να προσφέρουν ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνουν ότι για το πρόγραμμα είχαν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η αξιοποίησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και η συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Μεταξύ των υπουργείων συζητείται επίσης, με υψηλή προτεραιότητα, το θέμα του επικοινωνιακού δορυφόρου των Ενόπλων Δυνάμεων με πρόταση υποβληθείσα και στο πρόγραμμα SAFE.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε σε μια νέα εποχή, με την ενσωμάτωση -βάσει της «Ατζέντας 2030»- και των ψηφιακών τεχνολογιών στο Νέο Δόγμα, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

