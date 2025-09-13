Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: Η ταινία «Πεντάμορφη και το Τέρας» εντελώς δωρεάν στην οθόνη του πάρκου, στις 13 Σεπτεμβρίου

Με μια ταινία, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αποχαιρετά το κοινό του καθώς αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Park Your Cinema και του Park your Cinema Kids. Για ακόμα μία φορά οι λάτρεις του ιδρύματος θα μπορέσουν να χαλαρώσουν μπροστά από την μεγάλη οθόνη που έχει στηθεί στο πάρκο, εντελώς δωρεάν.

Η τελευταία ταινία που θα παίξει δωρεάν στο Ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (2017), στις 20:30 το βράδυ.

Σε σκηνοθεσία του Bill Condon, θα δούμε τους Emma Watson, Dan Stevens και Luke Evans σε live-action να εκτελούν διασκευή της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του κλασικού παραμυθιού.

Η Μπελ είναι μια νεαρή κοπέλα που φυλακίζεται από το Τέρας στο κάστρο του, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πατέρα της, Μωρίς. Παρά τον φόβο της, γίνεται φίλη με το στοιχειωμένο προσωπικό του κάστρου και μαθαίνει να προσπερνά την εξωτερική εμφάνιση του Τέρατος, διακρίνοντας την αληθινή καρδιά του Πρίγκιπα που κρύβεται μέσα του.

Εντωμεταξύ, ένας κυνηγός που ακούει στο όνομα Γκαστόν έχει βαλθεί να παντρευτεί την Μπελ, αλλά και να κατατροπώσει το Τέρας με κάθε κόστος. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά ώστε να την απολαύσουν μικρή και μεγάλη.