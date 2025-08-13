Ιεράπετρα: Εγκλωβισμένη γυναίκα σε βράχια μετά από τροχαίο κοντά στην παραλία Περιστερά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (13/08/2025) στην περιοχή της Ιεράπετρας, κοντά στην παραλία Περιστερά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, από το τροχαίο μια γυναίκα βρίσκεται εγκλωβισμένη εντός του αυτοκινήτου της, σε βραχώδη περιοχή στο Λασίθι Κρήτης, σε ύψος 6-7 μέτρα.

Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

H επιχείρηση απεγκλωβισμού της οδηγού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επειδή το αυτοκίνητο βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή.