Ιερέας στη Μαγνησία διέκοψε τη λειτουργία πριν το «Χριστός Ανέστη», για να μην ρίξουν πυροτεχνήματα

Μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι απόλυτα κατανυκτική, μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο σκηνικό το βράδυ της Ανάστασης στη Μαγνησία, αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα τους πιστούς… άφωνους. Την ώρα που όλοι περίμεναν να ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», η λειτουργία διακόπηκε ξαφνικά, προκαλώντας έκπληξη στο εκκλησίασμα.

Στη Μαγνησία, η Ανάσταση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο ιερέας, εμφανώς ενοχλημένος, απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο σε νεαρούς στον προαύλιο χώρο του ναού, που ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με δυνατούς κρότους, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται γηροκομείο και ο θόρυβος από τα πυροτεχνήματα θα μπορούσε να προκαλέσουν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Για λίγες στιγμές επικράτησε αμηχανία, καθώς η λειτουργία διακόπηκε σε μια από τις πιο ιερές στιγμές της βραδιάς. Ο ιερέας, είπε στους νεαρούς «Δεν έχει κανένα “Χριστός Ανέστη, φύγετε, είναι 60 άνθρωποι δίπλα. Να αξιωθείτε να φτάσετε τα χρόνια σας και να τη ζήσετε κι εσείς», με το ποίιμνιο να φαίνεται να συμφωνεί με την απόφασή του.

Λίγο αργότερα, η ακολουθία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε τελικά μέσα σε ένα πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.