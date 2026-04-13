Ελλάδα

Ηλεία: Ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα – Συνελήφθη αυτός και ο πατέρας του

Ο ανήλικος προσπάθησε να ανάψει και να πετάξει την κροτίδα όταν τραυματίστηκε
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ακόμα ένας τραυματισμός από κροτίδα έγινε και αυτό το Πάσχα, αφού ανήλικος στην Ηλεία στην προσπάθειά του να ανάψει και να πετάξει κροτίδα τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία τοπικής κοινότητας στην Ηλεία, προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα συνελήφθησαν αυτός και ο πατέρας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
91
70
48
47
Newsit logo
Newsit logo