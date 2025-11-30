Ελλάδα

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Η μία από τις δύο γυναίκες οδηγούς είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, λόγω της σφοδρότητας της μετωπικής σύγκρουσης
Τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματισμένες στη Γαστούνη Ηλείας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Στο σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλεία ενεπλάκησαν δύο οχήματα – ένα Hyundai Atos και ένα Peugeot 206. 

Σύμφωνα με το patrisnews.com, άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μία γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.

Επρόκειτο για την οδηγό του Hyundai, η οποία είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματισμένες στη Γαστούνη Ηλείας

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά και η δεύτερη οδηγός, που επέβαινε στο Peugeot 206.

Τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματισμένες στη Γαστούνη Ηλείας

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

