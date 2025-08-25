Ηλικιωμένος σκότωσε 72χρονο στη Σκύδρα – Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του για 700 μέτρα

Τη σοκαριστική δολοφονία που έκανε πριν από λίγες ημέρες στη Σκύδρα, ομολόγησε ένας 75χρονος. Θύμα του δράστη ένας άνδρας 72 χρόνων τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί περίπου πριν από μία εβδομάδα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει ήδη προσαχθεί, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία αλλά και τα όσα βασανιστήρια έκανε στο θύμα σε περιοχή της Σκύδρας, τη μοιραία μέρα.

Ο 75χρονος φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε τον ηλικιωμένο με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.

Στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημιά. Μάλιστα, ο δράστης υπέδειξε το σημείο όπου παράτησε το θύμα με αποτέλεσμα να βρεθεί και η σορός του άνδρα.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Τα παιδιά του θύματος αποκάλυψαν στους αστυνομικούς πως οι 2 άνδρες είχαν διαφορές μεταξύ τους.

