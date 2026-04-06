Ημαθία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, νεκρός ο 67χρονος οδηγός

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο όχημα, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί από τους οικείους του
ΕΜΑΚ
Στιγμιότυπο από επιχείρηση της ΕΜΑΚ (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) ένας 67χρονος άνδρας από αρδευτικό κανάλι στην τοπική κοινότητα Σχοινά, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έπειτα από πτώση του αυτοκινήτου του στο νερό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. όταν εντοπίστηκε αυτοκίνητο μέσα στο αρδευτικό κανάλι, χωρίς αρχικά να είναι γνωστό αν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσε η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας καταδύθηκαν και εντόπισαν τον οδηγό από την Ημαθία χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο όχημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα γεννηθέντα το 1959, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί από τους οικείους του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι συνέδραμαν τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δήλωση εξαφάνισης του 67χρονου έγινε χθες, Κυριακή (05.04.2026) και λίγες ώρες αργότερα, μεσημέρι Μεγάλης Δευτέρας, αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

