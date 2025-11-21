Ελλάδα

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη – Εντυπωσιακές εικόνες

«Θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία» τονίζει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζεται σήμερα Παρασκευή (21.11.25), η οποία έχει θεσπιστεί για να τιμηθεί η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων προς το Έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη.

Η 21η Νοεμβρίου συνδυάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον ετήσιο εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, που τιμούν τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. 

Στην Ακρόπολη πραγματοποιήθηκε η έπαρση σημαίας στις 08:00 το πρωί ενώ στις 17:00 θα γίνει η τελετή υποστολής της.

 

 

Νίκος Δένδιας: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία

«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
99
80
77
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Συνεχίζουν οι ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά – Τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo