Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη – Εντυπωσιακές εικόνες

Η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζεται σήμερα Παρασκευή (21.11.25), η οποία έχει θεσπιστεί για να τιμηθεί η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων προς το Έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη.

Η 21η Νοεμβρίου συνδυάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον ετήσιο εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, που τιμούν τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Στην Ακρόπολη πραγματοποιήθηκε η έπαρση σημαίας στις 08:00 το πρωί ενώ στις 17:00 θα γίνει η τελετή υποστολής της.

Νίκος Δένδιας: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία

«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας». Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.



Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την «Ατζέντα 2030», θωρακίζουμε την Πατρίδα μας…

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός.