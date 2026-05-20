Χανιά: Διευθυντής γυμνασίου «έσυρε» στον εισαγγελέα το 15μελές για κατάληψη στην επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου

Το κατώφλι του εισαγγελέα Χανίων πέρασαν σήμερα (20.05.2026) 15 μαθητές γυμνασίου, μετά από καταγγελία που τους έκανε ο διευθυντής τους για την κατάληψη που έκαναν τον περασμένο Δεκέμβρη, για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ο διευθυντής του γυμνασίου κατήγγειλε το 15μελές συμβούλιο για παρακώλυση λειτουργίας του σχολείου, μέσω της κατάληψης, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να καλέσει σήμερα τα παιδιά για εξηγήσεις. Δίπλα τους, αγανακτισμένοι στέκονταν οι γονείς τους.

Ο εισαγγελέας αφού μίλησε με τα παιδιά (13 αγόρια και 2 κορίτσια) και τους γονείς, στη συνέχεια μίλησε προσωπικά με κάθε παιδί ξεχωριστά.

Αν και η δικογραφία για παρακώλυση λειτουργίας του σχολείου σχηματίστηκε, η Εισαγγελέας με το πέρας της διαδικασίας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, ώστε να μην την παραπεμφθεί σε δίκη.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό που γίνεται σήμερα» ξεκαθάρισε η Άννα Κορινού, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων Γυμνασίου Αλικιανού.

«Ο γυμνασιάρχης κατήγγειλε την κατάληψη και, δυστυχώς, κατονόμασε τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν και στέκονταν στην πόρτα του σχολείου κατά τη διάρκειά της. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τρόπο έκφραση και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Ο Σύλλογος Γονέων του γυμνασίου Αλικιανού τίθεται κατά των καταλήψεων, αλλά πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τρόπο να εκφράζονται και να διεκδικούν όσα χρειάζονται, ιδιαίτερα με τότες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία», συνέχισε.

«Τα παιδιά ήταν φοβισμένα, δεν ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν. Η Εισαγγελία έδειξε ευαισθησία και αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, αφού μίλησε στα παιδιά», συμπλήρωσε.

Η Γιούλη Λουτριανάκη, μητέρα ενός από τους 15 μαθητές που κλήθηκαν στον εισαγγελέα, ανέφερε:

«Τα παιδιά δεν είναι εγκληματίες. Ταράχτηκαν. Για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ μίλησα στον γιο μου, τον προετοίμασα. Με τον λυκειάρχη είχαμε μιλήσει όταν είχε γίνει η καταγγελία και η απάντηση που έδωσε ήταν ότι θεώρησε πως έτσι έπρεπε να πράξει, βάσει νόμου».

Πρόκειται για τη δεύτερη κλήση 15μελούς από τον εισαγγελέα, αφού πριν από δύο εβδομάδες, αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και για το Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων.

Πληροφορίες από flashnews.gr