Καιρός – Κολυδάς: Καταιγίδες και βροχές έως το τέλος της εβδομάδας – Οι περιοχές όπου θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Προσωρινή «φρένο» στο καλοκαίρι, «πατάνε» τις τελευταίες ώρες (20.05.2026) οι βροχές και οι ενισχυμένοι βοριάδες. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε πολλές περιοχές της χώρας αν και τα δυτικά θα επηρεαστούν ελάχιστα, έχοντας μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί πως οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες θα παραμείνουν στην χώρα μας μέχρι και το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και θερμοκρασίες κάτω των κανονικών -για την εποχή- επιπέδων. Ο καιρός θα συνεχίσει να μοιάζει φθινοπωρινός, πριν επιστρέψουμε σε συνθήκες ήπιου καλοκαιριού.

Για σήμερα αναμένονται καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν οι νεφώσεις.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν έντονοι έως 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, φέρνοντας καταιγίδες και μπόρες.

Το Σαββατοκύριακο ωστόσο τα φαινόμενα θα χτυπήσουν τα ανατολικά σε αντίθεση με τα δυτικά όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα διατηρηθούν έως τα τέλη της εβδομάδας, κρατώντας τον καιρό άστατο και τη θερμοκρασία λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα Τετάρτη, βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις θερμές ώρες, με τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας».

Ο καιρός σήμερα

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην Κρήτη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21.05.2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22.05.2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 23.05.2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 24.05.2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά και το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25.05.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.