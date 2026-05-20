Οσμή στην Αττική: Η χημική υπογραφή των ενώσεων θα δώσει τις απαντήσεις

«Eίναι οσμή θειούχων ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές είναι άοσμες αλλά βάζουν μυρωδιά για να μπορεί να εντοπιστεί σε περίπτωση κάποιας διαρροής» τόνισε ο γγ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Γιάννης Σιταράς
Απαντήσεις αναζητούν οι επιστήμονες για το τι βρίσκεται πίσω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες (19/05/26) μεγάλο μέρος της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια.

Ο Γιάννης Σιταράς γ.γ. διοικούσας επιτροπής Ένωσης Ελλήνων Χημικών μιλώντας στο ertnews για την οσμή που προκάλεσε συναγερμό στην Αττική, επισήμανε ότι πάνω απ’ όλα χρειάζεται ψυχραιμία και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των πολιτών.

Δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο εικασίες και σημείωσε ότι προκαλεί εντύπωση η έκταση του φαινομένου από το Βύρωνα έως τη Βάρη αλλά και η έντασή του και η βραχεία διάρκειά του.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να είναι είπε: «Αυτή είναι οσμή θειούχων ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές είναι άοσμες αλλά βάζουν μυρωδιά για να μπορεί να εντοπιστεί σε περίπτωση κάποιας διαρροής».

Τόνισε ότι πιθανόν να χρειαστεί και άλλη έρευνα. «Εκτός από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει θα μπορούσε να προκύψει και από μια ανατάραξη του πυθμένα», είπε επίσης και υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο είναι οι μετρήσεις και αυτό είναι ένα σωστό βήμα. Αν ανιχνευθούν οι ενώσεις η χημική τους υπογραφή θα μας δώσει αν είναι βιογενής ή ανθρωπογενής». 

