Το Instagram «υποκλίνεται» στην Άνδρο! Μαγικές εικόνες

One of the best by @kritsalos – Tourlitis Lighthouse, view from the castle. Andros Island, Greece (21 April 2018, Nikon D5200) #my_andros #kings_greece #greecelover_gr #greecetravelgr1_ #loves_greece_ #reasonstovisitgreece #tv_greece_ #tv_travel #tv_landscapes #exquisite_greece #wu_greece #expression_greece #travel_greece #great_captures_greece #loves_united_islands #team_greece #super_greece #instalifo #athensvoice #travelworld_addiction #loves_mediterraneo #discover_greece_ #islandgetaway #tv_greece #greek_panorama #tv_aqua #instagreece #ig_skyline #loves_united_europe #unlimitedgreece

A post shared by Artemis (@andros4u_hiking) on May 7, 2018 at 9:49am PDT