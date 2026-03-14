Ιωάννινα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από ανήλικους – «Πήγε βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του» λέει η μητέρα του

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος, στον οποίο επιτέθηκε μια ομάδα παιδιών χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα ο νεαρός να κοντέψει να χάσει την όρασή του.

Έστησαν καρτέρι στον 16χρονο σε κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα, ενώ κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού, οι ανήλικοι κατάφεραν σφοδρό χτύπημα στο μάτι με σιδερένιο αντικείμενο, πιθανώς σιδερογροθιά. Ο ανήλικος υπέστη ρήξη του δακρυικού σωληναρίου και για μερικά χιλιοστά θα έχανε την όρασή του.

Ο 16χρονος είχε βγει βόλτα και περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν τρεις συνομήλικοί του και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν.

«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν», είπε μιλώντας στο Mega. Στις αποκλειστικές εικόνες του Mega, αποτυπώνονται τα σοβαρά τραύματα του 16χρονου, που δέχθηκε επίθεση από συνομηλίκους του.

Η μητέρα του παιδιού, ξέσπασε, λέγοντας ότι ο γιος της χρειάστηκε να κάνει 17 ράμματα και να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργείο. «Έλεγα ‘Παναγία μου τι γίνεται’ και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», ανέφερε η μητέρα του 16χρονου.

«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε ‘έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο’. Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι», είπε από τη μεριά του ο πατέρας του 16χρονου.

Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες ο 16χρονος είχε και πάλι δεχθεί επίθεση από έναν άλλον συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του. Ερευνάται εάν και πάλι η επίθεση έγινε με αφορμή την ίδια κοπέλα.

Οι γονείς του ζητούν να μάθουν τον ηθικό αυτουργό του ξυλοδαρμού καθώς το παιδί, όπως λέει, δεν γνώριζε αυτούς που τον χτύπησαν.

Ο 16χρονος έχει υποστεί σοκ και παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για την επίθεση συνελήφθη ένας από τους ανήλικους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.