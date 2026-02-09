Ιωάννινα: Διασωληνωμένος 27χρονος μετά από τροχαίο με την μηχανή του – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Σε κρίσιμη κατάσταση και με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 27χρονος μετά από τροχαίο που είχε το βράδυ της Κυριακής (09.02.2026).

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Ανατολή Ιωαννίνων, όταν ο 27χρονος με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη και η διασωλήνωσή του.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται αρκετά κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του, μιας και τα τραύματά του είναι βαρύτατα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από την τροχαία.

