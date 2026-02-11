Ιονία Οδός: Κλειστό για τρεις μήνες το τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία προς Αντίρριο μετά την κατολίσθηση

Το πρόβλημα με την κατολίσθηση στην Ιονία Οδό στο τμήμα Άρτα–Αμφιλοχία με κατεύθυνση προς το Αντίρριο θα αργήσει να αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας της Ιόνιας Οδού με κατεύθυνση προς το Αντίρριο, στο τμήμα Άρτα–Αμφιλοχία, εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε στη Συκούλα.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε έπειτα από συνάντηση των βουλευτών Μαρίας Κεφάλα, Γιώργου Αμυρά, Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργου Στύλιου με τον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα στις επόμενες περίπου είκοσι ημέρες αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα, το οποίο θα λειτουργεί προσωρινά με αμφίδρομη κίνηση, ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επίσης τα ζητήματα που έχουν προκύψει στην Εγνατία Οδό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα. Μάλιστα, για σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη των βουλευτών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων σωματείων βυτιοφόρων και οδηγών βαρέων οχημάτων, με αποκλειστικό θέμα την κατάσταση στον οδικό άξονα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην πορεία υλοποίησης του έργου Ιωάννινα–Κακαβιά, καθώς και στη σχεδιαζόμενη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με την Εγνατία Οδό, η οποία τοποθετείται χρονικά έως το καλοκαίρι του 2026.